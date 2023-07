Palermo, il ritiro terminerà con un’amichevole contro il Trento

I gialloblù sono guidati dell'ex rosa Bruno Tedino

1' DI LETTURA

I rosanero si trovano nel centro sportivo di Veronello per eseguire alcuni test fisici prima di partire verso il Trentino Alto Adige per il vero e proprio ritiro pre-campionato. Il Palermo si allenerà a Ronzone e a Pinzolo dal 9 luglio al 4 di agosto per preparare la prossima stagione di Serie B. Tra nuovi colpi di mercato e alcune amichevoli già programmate, come quella contro il Bologna, la preparazione estiva della squadra guidata da Eugenio Corini terminerà con una ulteriore gara amichevole contro il Trento dell’ex allenatore dei rosa Bruno Tedino.

A confermarlo è il club gialloblù che ha comunicato i dettagli del ritiro estivo della squadra guidata dall’ex tecnico dei rosanero. “Prende il via la stagione 2023/24 dell’A.C. Trento 1921 con il ritiro precampionato – si legge nel comunicato -. La Prima Squadra gialloblù, per il terzo anno consecutivo, sarà ospite della struttura ‘Fior di Bosco’ a Masen di Giovo, in Val di Cembra, dal 18 luglio al 3 agosto 2023”. Tra i test match confermati è poi evidenziato quello contro i rosanero:

“VENERDÌ 4 AGOSTO 2023

Trento-Palermo

H. 18.00

Stadio Briamasco di Trento

N.B. Eventuali modalità di acquisto del biglietto saranno comunicate successivamente”.