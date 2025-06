Il Palermo in ritiro in Valle d’Aosta: da dove inizia l’avventura di Inzaghi

Struttura sportiva aperta ai tifosi per allenamenti e amichevoli

Il prossimo ritiro estivo del Palermo si svolgerà in Valle d’Aosta a partire dal 13 luglio e fino al 1° agosto. La sede scelta coinvolge le località di Saint Vincent e Châtillon, dove la squadra soggiornerà ed effettuerà la preparazione pre campionato.

I rosanero guidati da Filippo Inzaghi si alleneranno presso lo Stadio “E. Brunod” di Châtillon, struttura sportiva storica e immersa nel verde a oltre 500m sul livello del mare. Una meta privilegiata e già sede di molti ritiri estivi di club professionistici.

Storia millenaria, patrimonio culturale e tradizioni radicate nel territorio si fondono con la tranquillità dell’ambiente montano, creando un’atmosfera ideale per il lavoro quotidiano della squadra.

La struttura sportiva, sia per gli allenamenti sia per le amichevoli che si disputeranno nel periodo (e che saranno comunicate prossimamente) è aperta a Media e tifosi, che potranno vivere da vicino il percorso di preparazione dei rosanero, immersi in un contesto che unisce funzionalità, accoglienza e bellezze naturali.