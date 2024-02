Palermo, ritrovato il materiale rubato a un’impresa edile

La polizia ha rinvenuto parte della refurtiva. Un denunciato per ricettazione

PALERMO – Dopo i furgoni ritrovati allo Zen di Palermo è stato recuperato anche parte del materiale edile rubato all’impresa catanese Di Bella nel quartiere Tommaso Natale. Un commando aveva assaltato il deposito dell’azienda e aveva immobilizzato il vigilante a cui era stata portata la pistola.

Gli agenti di polizia hanno trovato in un’abitazione circa 500 chili di rame, la maggior parte del quale già lavorato per essere rivenduto, utensili da lavoro (trapani, tassellatori, flex) ed un gruppo elettrogeno. L’occupante dell’abitazione è stato denunciato per il reato di ricettazione ed il materiale riconsegnato all’imprenditore Daniele Di Bella.