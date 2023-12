Le forze dell'ordine visioneranno le immagini delle telecamere per risalire agli autori

PALERMO – Il titolare di un Caf di Palermo ha presentato una denuncia per furto dopo che qualcuno nel corso della notte ha smontato e portate via le targhe fuori dal locale, in via Paolo Emiliani Giudici nella zona della stazione centrale.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno ascoltato il titolare e cercato immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori di questo furto.

