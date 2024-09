Il colpo è avvenuto nel magazzino di via Villa Verona

PALERMO – Sono stati rubati circa 120 monopattini elettrici della ditta di noleggio Helbiz a Palermo. I ladri hanno messo a segno il colpo in un magazzino in via Villa Verona e hanno portato via i mezzi a due ruote che hanno un valore di oltre centomila euro.

La denuncia è stata presentata dall’amministratore della società che gestisce il servizio a Palermo. Le indagini sul furto sono condotte dalla polizia di Stato.