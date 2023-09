Palermo, rubati ai vigili del fuoco attrezzi utilizzati per salvare una donna

Le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza

PALERMO – I vigili del fuoco erano intervenuti per salvare una donna anziana svenuta nella propria abitazione, ma dopo il loro intervento è arrivata l’amara sorpresa: gli attrezzi utilizzati per l’intervento sono stati rubati.

È quanto accaduto in via Campolo, a Palermo. I vigili del fuoco, dopo l’intervento, hanno riposto gli attrezzi dentro il mezzo di soccorso ma da lì sono spariti e portarti via da qualcuno, come si vede nelle immagini registrate dal sistema di video sorveglianza della zona.

“È assurdo che possano capire queste cose – dicono i sindacalisti dei vigili del fuoco -. Lo diciamo non tanto ai ladri, ma a quanti acquistano questi attrezzi al mercato nero. Sono per noi strumenti importanti che utilizziamo per salvare le persone”.