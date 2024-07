Palermo, rubato un’auto e fuggono: la corsa finisce contro i new jersey

Arrestato uno dei malviventi, l'altro è ricercato dalle forze dell'ordine

PALERMO – Nella notte, a Palermo, la polizia ha intercettato due ladri che avevano rubato una Fiat 500 nella zona di via Roma. Ne è scaturito un inseguimento lungo un tratto di corso Vittorio Emanuele, dove i ladri sono finiti contro i new jersey in cemento che delimitano la zona pedonale in piazza Villena, all’angolo con via Maqueda.

Uno dei due malviventi è stato arrestato, l’altro è ricercato. Alcuni testimoni avrebbero riferiti di colpi di pistola esplosi dalla polizia che, però, ha smentito.