Palermo-Salernitana, Gomes: “Dobbiamo trovare continuità”

Il centrocampista: "Nel secondo tempo abbiamo creato di più"

“Oggi è stata una partita difficile, per me nel secondo tempo abbiamo creato di più e siamo stati più pericolosi. Dobbiamo lavorare, abbiamo quindici giorni per riprenderci e lavorare forte in vista del Modena”. Claudio Gomes, centrocampista del Palermo, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro la Salernitana persa di misura.

“Dobbiamo trovare continuità. Non parliamo delle vittorie mancate in casa tra di noi, ma penso che sia importante per tutti. Dobbiamo solo lavorare ed essere pronti per la prossima fuori casa ed essere più cattivi nella prossima sfida in casa”, ha concluso il centrocampista dei rosanero.