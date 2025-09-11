 Palermo, Salvatore Bilello morto in casa
Palermo, 37enne trovato morto in casa: disposta l’autopsia

A lanciare l'allarme sono stati i familiari che hanno trovato il corpo senza vita
LE INDAGINI
PALERMO – La Procura di Palermo ha disposto l’autopsia sul corpo di Salvatore Bilello, 37 anni, trovato morto in casa in vicolo Pipitone, non distante dai cantieri navali.

A lanciare l’allarme sono stati i parenti che hanno trovato il corpo senza vita.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e gli agenti di polizia che sono arrivati in zona anche per riportare la calma.

Dopo l’ispezione sul corpo che non ha chiarito le cause della morte il pm di turno ha disposto l’autopsia. Non sembrerebbero esserci segni di violenza.

