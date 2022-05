La Samot promuove la “Giornata Nazionale del Sollievo”

2' DI LETTURA

La Samot, Ente del Terzo Settore che dal 1987 eroga cure palliative domiciliari in favore di tutte le persone affette da qualsiasi patologia cronico-degenerativa in fase avanzata o terminale, intende promuovere, in concomitanza con la “Giornata Nazionale del Sollievo 2022”, un’iniziativa di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema del sollievo dalla sofferenza di coloro che stanno vivendo la fase di fine vita, attraverso la realizzazione di un paradigma assistenziale finalizzato al controllo del dolore fisico, psicologico, sociale e spirituale, al miglioramento della qualità di vita della persona assistita e della sua famiglia e alla tutela della dignità della vita umana.

La “Giornata Nazionale del Sollievo”, si svolge ogni ultima domenica di maggio, ed è stata istituita dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2001 proprio con la finalità di promuovere e testimoniare la cultura del sollievo dalla sofferenza di chi sta ultimando il proprio percorso di vita, non potendo più giovarsi di cure destinate alla guarigione.

Questa Giornata sarà celebrata sabato 28 maggio 2022 dalle ore 17 alle ore 19 nella splendida cornice dell’Orto Botanico di Palermo, dove verrà ospitato anche il “Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche”.

Tale iniziativa, promossa dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus, prevede la realizzazione di una campagna di comunicazione nazionale sul tema dell’assistenza di cure palliative in favore di neonati, bambini e adolescenti attraverso la presentazione e divulgazione alla cittadinanza del Manifesto Nazionale delle Cure Palliative Pediatriche.

L’iniziativa sarà anche collegata al progetto “Giocando Imparo”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rivolto a bambini e ragazzi con malattia oncoematologica e finalizzato al loro supporto e reinserimento sociale, durante e dopo la malattia. A loro sarà dedicato uno spazio di gioco e un percorso didattico all’interno del magnifico spazio cittadino.

La Giornata Nazionale del Sollievo 2022 sarà aperta con l’esibizione del Coro delle Voci Bianche del Teatro Massimo per dare spazio ad una performance della Compagnia del Teatro Ditirammu; chiuderà il pomeriggio l’Orchestra D’Alessandro Ensemble. Un pomeriggio all’insegna di esibizioni artistiche e musicali integrate da momenti di comunicazione finalizzati alla sensibilizzazione sulle tematiche connesse alla cultura del sollievo dalla sofferenza in ogni sua forma.

L’ingresso all’Orto Botanico avrà un costo simbolico di 3 euro ed il ricavato sarà destinato alla realizzazione del progetto “Medical Humanities in cure palliative domiciliari”, una sfida che

Samot sta portando avanti per integrare il paradigma socio-sanitario di cure che già realizza a casa dei malati che ha in assistenza, con un approccio di cura ancora più umanistico che prevede interventi terapeutici finalizzati al benessere esistenziale, psico-emotivo e sociale della persona malata e che attingono all’arte, alla musica e alla relazione con gli animali. Verranno attivati servizi domiciliari di arteterapia, musicoterapia e pet therapy.

Si invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questo evento artistico-culturale che si preannuncia denso di avvenimenti ed emozioni. Giorno 28 maggio 2022 alle ore 17 presso l’orto Botanico di Palermo – Via Lincoln, 2