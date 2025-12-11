Palermo, D’Angelo: “In vista della Sampdoria abbiamo recuperato tutti”

Ancora problemi di raucedine per l'allenatore Pippo Inzaghi

Pippo Inzaghi non parla in conferenza stampa alla vigilia del match. Il tecnico dei rosanero, ancora alle prese con problemi di raucedine, lascia la parola all’allenatore in seconda del Palermo. Maurizio D’Angelo, infatti, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha presentato la gara contro la Sampdoria in programma venerdì sera al “Renzo Barbera”.

“La squadra arriva consapevole dei propri mezzi, sa che dovrà affrontare una squadra importante e giocare una prestazione importante. Inzaghi ha detto al gruppo dei ragazzi che arriverà una Sampdoria che ha trovato intensità nelle ultime gare, ha trovato una bella vittoria e ha giocatori che possono risolvere la partita perché hanno qualità e un livello importante, sarà una gara molto delicata”.

“Dubbi di formazione? Abbiamo recuperato tutti i giocatori, sono tornati Gyasi, Giovane e i portieri. Questo dà modo all’allenatore di far delle scelte anche più allargate. Il mister ha le idee chiare. Al giorno d’oggi le partite partono con undici che iniziano e cinque che entrano. L’allenatore sta pensando a chi mandare per prima e chi invece far entrare”.

“Conosciamo la Serie B, bisogna avere continuità di risultati. È un campionato difficile, noi abbiamo intrapreso una strada, i ragazzi sanno bene che dobbiamo fare una prestazione importante, dopo queste molte volte arrivano anche i risultati. Pohjanpalo? Il suo valore non lo scopriamo oggi, ci dà un enorme vantaggio in termini di pericolosità. Sicuramente anche la squadra lo sta mettendo nelle migliori condizioni per esprimere le sue caratteristiche”, ha concluso D’Angelo.