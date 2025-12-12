Palermo-Sampdoria, Inzaghi: “Dobbiamo chiudere le partite prima”

Il tecnico nel post partita: "Sono contento, diamo continuità e una bella risposta"

Il Palermo batte la Sampdoria per 1-0 al “Barbera” e vince la terza partita di fila. Il tecnico dei rosanero Pippo Inzaghi, nel post partita in sala stampa, ha commentato la gara che rilancia nuovamente i suoi nella lotta al vertice della classifica di Serie B.

“Sono molto contento, sapevo della forza della Samp. Penso abbiamo fatto la mezz’ora più bella della stagione, dovevamo essere in vantaggio di più gol. Appena rallentiamo, come nel colpo di testa di Coda, soffriamo un po’. Dobbiamo chiudere le partite, incosciamente puoi pareggiare una partita senza meritarlo. Comunque diamo continuità e una bella risposta, anche da chi subentra. Abbiamo sofferto un po’ negli ultimi venti minuti ma senza rischiare niente”.

“Ho deciso quattro partite fa di non guardare più la classifica e non parlare dei singoli. Voglio costruire qualcosa di bello e unico. Quando tifosi e società raggiungeranno il sogno sarà perché l’hanno meritato. Sto cercando di creare una identità e di dare fiducia. Sono molto contento. Dobbiamo continuare così, ci tenevo a vincere stasera davanti al nostro pubblico. Conoscevo la forza della Samp, non c’entrano niente in quella posizione in classifica”.