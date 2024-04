Palermo-Sampdoria, Mancuso: “Felice per il gol e per il ritorno da titolare”

L'attaccante: "Credo la partita sia stata giocata bene"

PALERMO – L’autore del secondo gol dei rosanero (momentaneo 2-1) Leonardo Mancuso, al ritorno da titolare dopo diverse partite, commenta così il 2-2 finale del match contro la Sampdoria. Con i blucerchiati ha esordito sulla panchina dei siciliani il nuovo tecnico Michele Mignani, subentrato a Corini: “Col mister abbiamo avuto pochi giorni per preparare la partita e ha cercato di trasmetterci qualche concetto base. Però con soli due giorni ci sarà tempo di conoscerci meglio e capire meglio quello che ci chiede. Per il gol di oggi sono molto felice perché mi mancava da un po’, così come giocare dall’inizio. Per questo sono molto contento”.

“Con due attaccanti è più probabile trovare spazio rispetto a quando giocavamo con una sola punta – aggiunge Mancuso – . Questo nelle scelte di oggi mi ha aiutato, ma io ho sempre cercato di sentirmi importante anche perché credo di esserlo. Oggi sono stato bravo a farmi trovare pronto e spero di continuare così. Il mister ha cercato di insistere sulla compattezza di squadra”.

“Io guardo un po’ la partita, se con qualche occasione avuta la vinciamo non c’era nulla da dire secondo me. La vittoria magari ci avrebbe consentito di guadagnare posizioni in classifica, ma credo che la partita sia stata giocata bene e penso che dobbiamo partire da questo aspetto in vista del finale di stagione”, ha concluso il numero 7 del Palermo.