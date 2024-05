Palermo, Mignani: “Nei playoff si azzera tutto. La Sampdoria sta bene”

L'allenatore: "Un scherzo del destino giocare contro i blucerchiati"

PALERMO – Ultimi preparativi prima del big match. Il Palermo ospita la Sampdoria in un “Renzo Barbera” stracolmo per il turno preliminare dei playoff di Serie B. I rosanero, nella gara secca, hanno a disposizione due risultati utili su tre per passare il turno. Il tecnico dei siciliani Michele Mignani ha presentato l’incontro nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match.

“I playoff sono un altro campionato sotto certi aspetti. Si azzera tutto e le partite hanno un valore completamente diverso rispetto al campionato. Quella di domani sera è una partita secca da dentro o fuori. Il mio passato è ormai alle spalle e bisogna guardare al presente. È una sensazione bella, giochiamo una partita importante in uno stadio pieno. Sono emozioni belle che prova un allenatore con tutte le speranze che si porta dietro anche per l’esito positivo”.

“L’anno scorso siamo partiti dalla semifinale, sono partite dove c’è l’errore che può diventare determinante (spiega Mignani in merito alla sua esperienza con il Bari, ndr). Devi aumentare attenzione e concentrazione ma pure l’agonismo. Devi leggerle ed essere bravo ad usare la testa. Bisogna rimanere sempre lucidi perché fino alla fine può succedere qualcosa”.

“Sarebbe sciocco non pensare che questa squadra non può andare in Serie A. La nostra concentrazione però deve andare solo alla partita di domani”, ha aggiunto Mignani.

Su Palermo-Sampdoria

“Avere due vantaggi su tre dall’aspetto psicologico è uno svantaggio più che un vantaggio. Mi aspetto una partita equilibrata – dice l’allenatore del Palermo sulla sfida di domani sera -. Le ultime partite della Samp dicono che è una squadra che sta bene, sarà una partita equilibrata. Cercherò di trasmettere alla squadra il pensiero di vincere la partita e di fare gol. Quando i minuti cominciano a passare poi la testa ragiona meno e si va più di istinto. Non è facile a volte trasmettere una situazione ma devi provare a farlo”.

“Questo momento lo vivo con equilibrio, che è il mio modo di gestire la squadra. Non sono andato in depressione prima e non sono andato in esaltazione adesso. Bisogna avere la testa libera e lucida perché è una partita secca. Bisogna limare gli errori e cercare di vincerla. È stata una settimana di lavoro e di buon profitto, venendo da una vittoria vedi qualche sorriso in più”.

“Ceccaroni e Gomes stanno meglio e sono rientrati in gruppo. Abbiamo recuperato anche altri giocatori come Vasic e Di Mariano che si sono allenati in settimana con la squadra – spiega Migani -. È stato un piacere incontrare Ferran Soriano che ci ha fatto l’in bocca al lupo. Abbiamo sentito la vicinanza del City Group”, ha poi detto sulla visita dell’amministratore delegato del CFG a Torretta.

Pienone al “Barbera”

“Credo di essere dentro totalmente in quello che rappresenta per il Palermo questa partita. La vivo con l’emozione pari a un tifoso del Palermo. Per la città e la società è una partita importantissima, passa in secondo piano quanto è importante per me inteso come allenatore”, ha ammesso Mignani in vista della sfida.

“Penso che giocare in casa, oltre le ultime partite, sia un vantaggio – dice il tecnico -. Il pubblico sarà vicino alla squadra perché la ama. Sarà un beneficio per i ragazzi. Il pubblico non scende in campo ma quando ti abbraccia e ti spinge è come se lo facesse. Abbiamo tanto piacere che lo stadio sia pieno e che ci possano dare un aiuto per questa gara”.

“È curioso affrontare la Sampdoria, la squadra della mia città, che tifo da bambino e con cui ho anche esordito in Serie A. È uno scherzo del destino giocare con loro ma è una situazione che mi piace. Hanno storia e blasone, l’anno scorso erano in A e hanno giocatori forti. Sarà uno stimolo in più, cosa che mi piace”, ha concluso l’allenatore dei rosanero.