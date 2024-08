Palermo, Damiani va alla Ternana: la formula del trasferimento

Il centrocampista non rientrava nel progetto dei rosanero

Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver ceduto alla Ternana Calcio il calciatore Samuele Damiani. Il centrocampista si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto (eventuale nuova scadenza 2027).

Cresciuto nel vivaio dell’Empoli ha collezionato, tra Serie C e Serie B, 180 presenze. Con i rosanero può vantare 15 apparizioni e un gol in Serie C e 27 presenze nel campionato cadetto (stagione 2022/2023). Damiani si è unito alle Fare retrocesse in Serie C al termine dello scorso campionato.

Foto in alto dal sito ufficiale della Ternana