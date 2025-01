Si frattura la tibia il 15 dicembre, operato il 7 gennaio: “Inconcepibile”

Il racconto di un lettore

PALERMO – Si frattura tibia e perone il 15 dicembre e viene operato il 7 gennaio. La disavventura che un lettore racconta a Livesicilia è l’ennesima fotografia di una sanità in enorme difficoltà. Stavolta accade nel reparto di Ortopedia del Policlinico di Palermo.

“Ho trovato grande professionalità nei medici, quella di mio padre è una storia a lieto fine ma è indegna per un paese civile”, spiega Damiano Arena, padre dell’anziano che si è fatto male cadendo in casa.

“Avventura kafkiana”

“Da lì è iniziata un’avventura kafkiana, probabilmente una delle tante che colpiscono i siciliani che si affidano al Servizio sanitario nazionale – spiega Arena, professore e consigliere comunale a Mazzarino in provincia di Caltanissetta dove lo scorso giugno non è stato eletto sindaco -, cosa tuttavia non concepibile nel 2025 in un paese evoluto e civile come l’Italia”.

In attesa del posto in reparto

In Pronto soccorso gli assegnano un codice giallo alle 15, dopo aver effettuato i controlli di routine (radiografia, analisi del sangue, pressione etc..) “mio padre si ritrova da solo in astanteria, reparto a cui non può avere accesso nessun parente, e alle 23 (dopo 8h al freddo!) gli viene comunicato di tornare a casa in attesa che si liberi un posto nel reparto di ortopedia”.

“Solo otto posti letto”

“Già così potrebbe chiudersi il racconto: un sessantacinquenne con gamba fratturata deve tornare a casa da solo, salire un piano a piedi e aspettare per qualche giorno che arrivi la chiamata – prosegue – perché il Policlinico di Palermo (capoluogo della regione più grande d’Italia e città metropolita di oltre 1 milione di abitanti) conta su un reparto di ortopedia con solo otto posti posti letto: 4 per le donne e 4 per gli uomini. Siamo già oltre la follia, ma questo pare che negli ospedali del capoluogo questa è la normalità”.

Inizia un incrocio di telefonate tra Arena, che vive a Milano, la sorella che abita a Trieste, la madre a Palermo e il padre sessantacinquenne in ospedale. Si presta un amico per aiutarlo, “ma a quel punto ecco il colpo di scena: c’è un posto in Osservazione breve intensiva). Dopo 48 ore di attesa mio padre viene finalmente spostato in reparto e sottoposto all’inserimento dei ferri nella gamba e conseguente riallineamento osseo”.

Nuovo appuntamento per il 27 dicembre, gamba pronta per l’intervento (inserimento della placca), “però a quanto pare dal 20 dicembre al 7 gennaio non sono previsti interventi di routine (e poi siamo noi insegnanti che facciamo le vacanze lunghe”). Finalmente il 3 gennaio si libera un posto in reparto e il 7 viene operato.

“Tutto ciò è normale?”

“Onestamente non ho idea di come funzioni un reparto ospedaliero e non voglio scadere nella facile demagogia e nel populismo più becero: ma è normale, nel 2025, rompersi una gamba il 15 dicembre e venire operati il 7 gennaio?”, si chiede Arena. La vicenda si inserisce in un contesto segnato da ritardi, denunce e morti sospette in altri ospedali palermitani che ha finito per provocare ripercussioni politiche.

La replica

I primi ad ammettere l’esistenza dei disagi sono i responsabili dell’ufficio comunicazioni e relazioni con il pubblico del Policlinico. Un concorso di cause, dicono. “Sovraffollamento, stop nel mese di dicembre dei posti letto ortopedici delle cliniche private accreditate per esaurimento del budget assegnato e lavori in corso”. Questi ultimi, finanziati con il fondi del Pnrr, stanno interessando anche il reparto di Ortopedia provocando una riduzione dei posti letto.