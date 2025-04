Palermo-Sassuolo 4-0: Segre cala il poker per i rosanero – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i neroverdi

Allo stadio “Renzo Barbera” c’è il Sassuolo guidato da Fabio Grosso che affronta i padroni di casa del Palermo nella trentaduesima giornata del campionato di Serie B.

Palermo-Sassuolo: la partita

Articolo in aggiornamento

69′ – Ceccaroni non può continuare il match, entra Di Mariano

68′ – Possesso sterile per il Palermo a metà del secondo tempo. Ceccaroni si ferma anzitempo per un problema muscolare alla coscia sinistra e lascia il campo

62′ – Ancora cambi in casa Sassuolo. Escono Laurienté e Ghion ed entrano Obiang e Moro

55′ – GOL DEL PALERMO! Il Palermo sviluppa l’azione sulla corsia mancina, poi la sfera arriva a Pohjanpalo che si appoggia su Segre al limite dell’area di rigore. Il numero 8 del Palermo calcia di prima intenzione sul sinistro e trova l’angolo vincente

50′ – Boloca ci prova da fuori area, il rimpallo colpisce in faccia Baniya che per poco non fa autogol (Aduero si supera), poi palla respinta dalla difesa rosanero

48′ – Giallo per Magnani

Ore 16.09 – Mister Grosso prima della ripresa manda in campo Pierini e Lipani per Volpato e Mulattieri. A seguire comincia il secondo tempo al “Barbera”

45′ + 1′ – GOL DEL PALERMO! Sugli sviluppi del calcio d’angolo e dopo una serie di rimpalli Pohjanpalo prima prova al sforbiciata e sulla respinta, ancora a terra, arriva il tocco vincente a battere Moldovan! Dopo il 3-0 dei rosanero arriva il duplice fischio e l’arbitro manda tutti negli spogliatoi!

45′ – Palermo vicino al gol del 3-0 con una bella giocata di Gomes in area avversaria che prova a rientrare sul sinistro con il tacco ma poi la sfera viene respinta. Assegnato un minuto di recupero

36′ – Prova a reagire il Sassuolo con Volpato che tenta la conclusione al volo ma trova un attento Audero che si allunga e respinge

25′ – GOL DEL PALERMO! Sull’immediata ripartenza, Segre arriva al cross rasoterra dalla destra a tagliare tutta l’area di rigore avversaria. Pohjanpalo si contende il pallone con Toljan che alla fine la tocca per ultimo e la butta dentro la propria porta!

25′ – Segre rischia la giocata davanti la proprio area, Boloca recupera la sfera e arriva al tiro parato da Audero

18′ – GOL DEL PALERMO! Cross di Blin da calcio d’angolo e colpo di testa perfetto di Pohjanpalo che porta in vantaggio i rosanero!

15′ – Giallo per Laurienté

10′ – Volpato arriva alla conclusione da posizione centrale, Audero para con facilità

Ore 15.03 – Comincia la gara allo stadio “Renzo Barbera”

Ore 15.02 – I gruppi organizzati della Curva Nord hanno esposto due striscioni: “Nel ricordo di Sara a difesa delle donne, basta femminicidi!” e “Basta femminicidi!” in memoria di Sara Campanella

Ore 15.00 – Palermo e Sassuolo sono di nuovo sul terreno di gioco, soliti saluti di rito che precedono il calcio d’inizio

Ore 14.54 – Breve show della “Kimolia Street Band”

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio alle 15.00

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Palermo-Sassuolo: il tabellino

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 8 Segre, 9 Brunori (C), 19 Pohjanpalo, 24 Magnani, 27 Pierozzi, 28 Blin, 32 Ceccaroni (dal 69′ Di Mariano). A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 11 Insigne, 14 Vasic, 20 Henry, 21 Le Douaron, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre. Allenatore: Dionisi.

SASSUOLO: 31 Moldovan, 3 Doig, 7 Volpato (dal 45′ Pierini), 8 Ghion (dal 62′ Obiang), 9 Mulattieri (dal 45′ Lipani), 10 Berardi, 11 Boloca, 19 Romagna (C), 20 Lovato, 23 Toljan, 45 Laurienté (dal 62′ Moro). A disposizione: 12 Satalino, 14 Obiang, 15 Pieragnolo, 17 Paz, 24 Moro, 26 Odenthal, 33 Bonifazi, 35 Lipani, 40 Iannoni, 77 Pierini, 80 Muharemovic, 99 Verdi. Allenatore: Grosso.

ARBITRO: Maresca (Napoli). AA1: Pagliardini (Arezzo). AA2: Fontemurato (Roma 2). IV UFFICIALE: Ubaldi (Roma). VAR: Paterna (Teramo). AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: 18′ e 45’+1′ Pohjanpalo (P), 25′ autugol Toljan, 55′ Segre (P).

NOTE: Ammoniti: Laurienté (S), Magnani (P).