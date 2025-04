Palermo-Sassuolo: gli highlights del match – VIDEO

La clip con tutti i gol del match terminato 5-3

Il Palermo rovina la festa promozione anticipata al Sassuolo e ottiene tre punti importantissimi per proseguire nella corsa al miglior piazzamento in vista dei playoff. I rosanero schiantano la capolista neroverde con il risultato di 5-3 allo stadio “Renzo Barbera” e, a parte pochi minuti di black-out in cui concedono tre gol agli ospiti di mister Grosso, conducono la gara per tutti i 90 minuti. In alto gli highlights del match.