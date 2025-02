Nella zona dell'ospedale dei bambini

PALERMO – Furto nella notte al bar Marcano di corso Tukory. I ladri hanno scardinato la saracinesca del locale e si sono portati via il registratore di cassa.

All’interno c’erano poche decine di euro. Resta il danno per le riparazioni che il titolare dovrà affrontare per rimettere in sicurezza il bar. che si trova di fronte all’ospedale dei Bambini.

I carabinieri stanno cercando di capire se l’arrivo o la fuga dei ladri sia stata ripresa da una telecamera di sorveglianza.