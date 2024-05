Palermo, scippano due suore: arrestati dopo un inseguimento

Le forze dell'ordine cercano un terzo uomo

PALERMO – Tre uomini hanno preso di mira e rapinato una coppia di suore che erano appena uscite da un ufficio postale in corso Calatafimi a Palermo, dove avevano prelevato denaro contante.

I malviventi hanno seguito le suore fino ad una casa di riposo, per poi rapinarle. Alcune persone sono riuscite ad annotare il modello della vettura utilizzata dai ladri per fuggire, che è stata notata non molto distante dalla via Oreto ed è subito partito l’inseguimento, che si è concluso in via Filippo Corazza.

La polizia, ha arrestato un 33enne e un 38enne. Ricercato un terzo componente della banda.

I ladri avevano una somma di denaro, che è stata sequestrata per accertamenti, un cellulare e altri effetti personali riconducibili alle vittime.

Gli indagati sono stati portati direttamente in una cella del Pagliarelli dove resteranno sino a domani in attesa dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.