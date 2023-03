Palermo, scommesse online illegali: elevate multe per 95mila euro

Denunciati i gestori, l'operazione dell'Agenzia delle dogane e della guardia di finanza

1' DI LETTURA

PALERMO – Sanzioni per 95mila euro sono state comminate dai funzionari dell’agenzia delle dogane e dei monopoli di Palermo, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, ai gestori di due centri elaborazione dati che, mediante l’impiego di diversi dispositivi elettronici, consentivano l’esercizio del gioco a distanza senza alcuna autorizzazione.

In un centro trasmissione dati, autorizzato solo alla vendita delle ricariche per le scommesse on line, veniva effettuato, attraverso una piattaforma “home-made” senza una sede legale, un rilevante volume di raccolta delle scommesse sportive, in totale mancanza della prevista autorizzazione di polizia e della concessione rilasciata dall’agenzia, sottraendo allo Stato il versamento dell’imposta unica dovuta per il gioco. In un bar “internet point”, dove erano state installate 3 slot machine regolarmente collegate al concessionario, ma prive di licenza rilasciata dalla questura, sono stati trovati 3 dispositivi elettronici, collegati a un noto bookmaker estero non autorizzato all’esercizio delle scommesse nel territorio italiano, che consentivano agli scommettitori di effettuare illegalmente le puntate. Denunciati i gestori all’Autorità Giudiziaria, il risultato delle operazioni ha consentito il sequestro di un personal computer e l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.