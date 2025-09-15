Palermo, è scomparso Cataliotti: il padre della chirurgia pediatrica

Aveva 94 anni

PALERMO – Se ne è andato a 94 anni il professore Ferdinando Cataliotti, padre della chirurgia pediatrica universitaria di Palermo.

Palermo, è scomparso Cataliotti: chi era

Allievo del professore Gioacchino Nicolosi, 4 libere docenze in semeiotica chirurgica, patologia speciale chirurgica, clinica chirurgica generale e cardio angio chirurgia. Il suo sogno era la cardiochirurgia, negli anni sessanta andò in America dal grande Michel de Backey, e tanti annni in svezia e Inghilterra.

Tornato a Palermo ebbe l’incarico di chirurgia pediatrica e neonatale, quando non esisteva niente, né reparto, né scuola. Aprì il primo reparto a direzione universitaria in convenzione con l’ospedale Enrico Albanese; nel 1975 vinse il concorso a cattedra diventando professore ordinario, direttore e fondatore della scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica per oltre 25 anni sino al collocamento a riposo del 2003.

Il passato

Un passato da chirurgo generale che non ha mai rinnegato esercitando la professione chirurgica anche sugli adulti , per cui era l’ unico a Palermo che operasse entrambi. Tantissimi gli interventi per allora avveniristici. In pensione ha continuato a studiare e scrivere libri autobiografici e romanzi . Benemerito dell’ università di Palermo e cittadino onorario di Petralia Soprana posto in cui amava trascorrere il suo tempo libero. Il sogno della cardiochirurgia è stato realizzato con il Professore Francesco Musumeci , cardiochirurgo di fama mondiale, suo allievo