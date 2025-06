Ad avere la peggio il conducente del motorino che è caduto a terra

PALERMO – Incidente in via Papireto a Palermo. Nello scontro sono stati coinvolti uno scooter, Piaggio Liberty, e un’auto, Citroen Saxo. Ad avere la peggio il conducente dello scooter che è caduto per terra riportando alcuni traumi, così come la passeggera, e per lui si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Il conducente dell’auto, fortunatamente, non ha riportato conseguenze. Sul luogo dell’incidente presenti i carabinieri che hanno atteso l’arrivo dei sanitari del 118 e diretto il traffico.