Palermo, scoperte e sequestrate due piantagioni di marijuana

Uno dei locali, dove sono state trovate oltre 240 piante, era alimentato tramite allaccio elettrico abusivo

PALERMO – La polizia, in due distinti interventi, ha trovato due piantagioni di marijuana.

Il primo sequestro è avvenuto in un magazzino in via Fichidindia a Brancaccio a Palermo. Il locale è stato alimentato attraverso un allaccio abusivo alla rete elettrica. Il palermitano che utilizzava l’immobile è stato arrestato accusato di coltivazione e produzione di sostanza stupefacente, dovrà rispondere anche del reato di furto di energia elettrica. Il magazzino era con le finestre completamente sbarrate da pannelli e con l’unità esterna di un impianto di condizionamento.

Gli agenti hanno avvertito provenire il tipico odore delle marijuana. I vigili del fuoco hanno aperto il portone di ferro. Dentro sono state trovate 244 piante con tutto l’impianto necessario per la loro crescita.

La seconda piantagione è stata trovata in via Giafar. Anche in questo caso è stato il forte odore a insospettire gli agenti che sono arrivati all’abitazione dove era stata realizzata la serra. In questo caso sono intervenuti i cani antidroga.

La piantagione composta da dieci arbusti è stata sequestrata. Anche qui è stato trovato un meccanismo d’illuminazione con pannelli riflettenti, aeratori e ventilatori. Un uomo è stato denunciato per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente.