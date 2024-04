Palermo, scoperto laboratorio di droga alla Zisa: rinvenuta anche una pistola

Gli agenti sono stati insospettiti da una porta socchiusa di un magazzino abbandonato

PALERMO – Gli agenti della polizia di stato hanno scovato, in una struttura abbandonata, un laboratorio per la raffinazione dello stupefacente e sottoposto a sequestro oltre un chilo e mezzo di droga, in parte già confezionata in dosi e pronta allo smercio.

Intorno alle 3 di notte gli agenti della volante, pattugliavano via Lancia di Brolo e hanno notato che la porta di accesso ad un magazzino, conosciuto come in stato di abbandono, era socchiusa. Insospettitisi della circostanza, hanno deciso di approfondire la situazione, entrando per verificare lo stato dei luoghi ed effettuare una perquisizione.

I riscontri hanno permesso di scoprire che il luogo era stato utilizzato come laboratorio per il confezionamento della droga, ma soprattutto che di recente vi era stato qualcuno. All’interno di quella che può essere considerata una vera e propria “bottega della droga” sono stati rinvenuti tutti gli attrezzi da lavoro utili all’attività illegale e oltre un chilo e mezzo circa tra hashish, marijuana e crack.

Sul tavolo rinvenuta anche una pistola senza matricola, calibro 7,65 ed un caricatore rifornito di 6 cartucce.