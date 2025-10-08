L'operazione dei carabinieri della stazione Villagrazia

PALERMO – Palermo, scoperto un magazzino della droga, denunciati due fratelli di 26 e 27 anni. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione Villagrazia. I due giovani devono rispondere di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, di furto aggravato e abuso edilizio.

La denuncia è scattata in seguito a una perquisizione in un magazzino nella disponibilità dei due fratelli. All’arrivo dei militari i due, che si trovavano all’interno del deposito, hanno tentato la fuga. Uno dei due, durante la corsa, si è disfatto di due panetti di hashish che sono stati subito recuperati dai carabinieri. All’interno dei locali i militari hanno rinvenuto oltre un chilo di hashish in quasi 50 involucri, all’interno di un frigo.

Trovati anche dei bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, circa 1.000 euro in contanti nascosti nel congelatore, coltelli e mazze da baseball. Le verifiche dei carabinieri hanno scoperto anche delle irregolarità di abuso edilizio e il furto di energia elettrica.