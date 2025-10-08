 Spaccio di droga nel Siracusano: scattano 13 ordinanze
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Spaccio di droga nel Siracusano: scattano 13 ordinanze

Operazione della polizia
avola
di
1 min di lettura

AVOLA (SIRACUSA) – La polizia di Stato sta eseguendo ad Avola (Siracusa) 13 ordinanze cautelari dopo un’inchiesta su una banda che gestiva una piazza di spaccio di droga nella cittadina.

Spaccio di droga nel Siracusano

Il gip ha emesso 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 4 di custodia domiciliare e 2 ordinanze che dispongono l’obbligo di firma e di dimora, nei confronti di indagati, a vario titolo, di violazioni della normativa sugli stupefacenti, estorsione, detenzione illecita di armi da sparo.

Un’altra persona è indagata, per gli stessi reati, in stato di libertà.
L’attività investigativa, iniziata nel 2024 con l’arresto di uno degli indagati di oggi, è riuscita a fare luce sul gruppo criminale che riforniva gli assuntori di sostanze stupefacenti nel territorio di Avola dice la polizia

Tags: · ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI