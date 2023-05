Palermo, scoppia una bombola: un anziano ferito

In corso gli accertamenti per capire cosa è accaduto

VIA MATTEO DOMINICI

PALERMO – Un uomo di 80 anni è rimasto ferito per lo scoppio della bombola nella sua abitazione, in via Matteo Dominici a Palermo.

A soccorrerlo sono stati i vigili del fuoco che hanno affidato il ferito ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Civico, nel centro grandi ustioni.

Sono in corso gli accertamenti per verificare cosa abbia provocato l’esplosione.