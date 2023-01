Palermo, seduta pomeridiana per i rosanero

Davide Bettella e Luca Vido ancora a parte

1' DI LETTURA

PALERMO – Seduta pomeridiana per il Palermo in vista del prossimo match in trasferta contro l’Ascoli. I rosanero, nel pomeriggio di mercoledì 25 gennaio, hanno svolto un lavoro di attivazione e sprint, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva ed una partita a tema. Il difensore Davide Bettella si è sottoposto a fisioterapia. Palestra e terapie, invece, per l’attaccante Luca Vido.