Palermo, Segre: “Con questo club si può sognare in grande”

Talent d'eccezione è l'ex rosa Amelia: "Corini ha fatto un ottimo lavoro"

2' DI LETTURA

PALERMO – Un nuovo modo di raccontare la Serie B, i suoi protagonisti e i suoi talenti. È iniziato “B Italian”, il nuovo format targato “Goal Italia” e “Social Media Soccer” in onda su Twitch. A fare da talent d’eccezione c’è l’ex portiere del Palermo Marco Amelia, che ha parlato così della compagine rosanero: “Eugenio Corini ha fatto un ottimo lavoro. Ha dato una impronta al Palermo nella prima parte di stagione con un 4-3-3. All’inizio ha trovato alcune difficoltà a causa delle caratteristiche dei giocatori, poi è passato al 3-5-2 che valorizza di più i giocatori che ha. Inoltre, così valorizza sopratutto la parte offensiva con Brunori punta di diamante di questa squadra. In fase difensiva, invece, aspetta molto gli avversari per valorizzare la riconquista della palla e l’attacco in velocità. Ottima tenuta difensiva per la squadra di Corini, che ti aspetta per poi rubarti il pallone e ripartire”.

L’ospite della puntata d’esordio è stato Jacopo Segre, centrocampista del Palermo. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal numero 8 dei rosanero: “Sono molto contento e soddisfatto della mia scelta di venire a Palermo, l’ho lasciato intendere dal primo giorno. Stiamo facendo una serie importante di partite, è un campionato difficile e bisogna farsi trovare sempre pronti perché le insidie possono essere ovunque, il girone di ritorno sarà un altro campionato. Sono orgoglioso di quello che sto ottenendo perché ho fatto una gavetta che tanti dovrebbero fare e se non non ti fai trovare pronto non puoi andare avanti. Contro l’Ascoli ero carico a mille, sognavo di esordire e segnare con la maglia del Palermo. Dopo il gol non ho capito più niente, ero sommerso dall’amore di così tanti tifosi che forse non avevo mai visto in carriera fino a quel momento”.

“Il sogno? Arrivare in alto con questa società – conclude Segre – lo merita per la storia e per la piazza. Si deve sognare in grande e spero di farlo con questo club. Sappiamo che dietro di noi c’è una proprietà grande ma siamo proiettati sul campo a lavorare ogni giorno. Dobbiamo andare a duemila per meritarci la maglia rosanero, abbiamo avuto anche la possibilità di sognare a Manchester. Ogni settimana lottiamo per questo sogno, per la città e per i tifosi, ogni domenica è una partita a se e diamo sempre tutto per sperare in grande. Prima però dobbiamo partire da Ascoli che sarà una bella battaglia“.