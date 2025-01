Palermo, selezionati 4 progetti per l’ex Chimica Arenella

Ora i team finalisti dovranno presentare un piano dettagliato

PALERMO – A Palermo per il recupero della ex Chimica Arenella, area di circa 8 ettari, passano la prima selezione quattro progetti dei sei presentati nell’ambito del concorso “Reinventing Cities”, promosso dal Comune in collaborazione con l’Agenzia del demanio e il network internazionali C40 Cities. Si tratta del “Pst – I Love when a Program Comes Together” (Barbara Mezzaroma & Sisters srl), “I parchi dell’Arenella – A New Community Hub” (Colliers Global Investors Italy Sgr spa), “Alchimia” (Sti Engineering srl) e “Arena Arenella” (Studio Paola Viganò).

Adesso i team che hanno elaborato i quattro lavori finalisti dovranno presentare un programma di dettaglio del progetto, completo di piano di sostenibilità economico-finanziaria.

“Palermo torna attrattiva nello scenario internazionale della rigenerazione urbana, tra le città più dinamiche e influenti a livello globale impegnate a combattere il cambiamento climatico, attraverso innovazioni nel campo urbanistico, sociale ed economico”, affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta. Adesso si passa alla seconda fase della selezione per individuare il progetto definitivo.