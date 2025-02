La segnalazione del presidente della Prima circoscrizione Antonio Nicolao

PALERMO – Semaforo pericolante in piazza Giulio Cesare, a Palermo. A segnalare il pericolo è stato il presidente della Prima circoscrizione, Antonio Nicolao, con un post su Facebook.

“Questa mattina l’orologio della stazione centrale segnava le 7,32 quando è partita la telefonata per i mezzi di soccorso – scrive Nicolao -. Sfiorata la possibile disgrazia, il semaforo di piazza Giulio Cesare ha rischiato di cedere dal cavo che lo sostiene. Fortunatamente è non caduto e soprattutto non è caduto in testa a nessuno”.

“Credo bisognerà accertare se il lampeggiante sia stato urtato da qualche mezzo in transito oppure abbia ceduto – conclude Nicolao – perché ci sono tracce di cedimento dovuto al tempo e se così fosse, bisognerà capire quali siano stati i tempi della manutenzione.