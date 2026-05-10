Palermo senza pace, si torna a sparare: colpiti due esercizi dello Zen

Ancora un episodio di violenza a Palermo

PALERMO – Si torna a sparare contro le attività commerciali a Palermo. Nel mirino, questa volta, il panificio–pizzeriaAmanio’s e la macelleria Da Totouccio, entrambe nel quartiere Zen, in via Luigi Einaudi.

I colpi sono stati esplosi nelle prime ore della mattina di oggi, domenica 10 maggio, danneggiando le vetrate dei due esercizi commerciali e creando forte allarme tra i residenti della zona.

Armi di calibro diverso

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, sarebbero state utilizzate due armi di calibro diverso: una più potente per colpire il panificio–pizzeria, una di calibro inferiore per la macelleria, come evidenziato anche dai diversi fori lasciati sui vetri.

Gli investigatori non escludono alcuna pista, ma tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un atto intimidatorio. Saranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e le testimonianze a fornire elementi utili per individuare i responsabili.

Sicurezza e periferie

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza nei quartieri periferici della città, dove commercianti e residenti chiedono da tempo maggiore presenza delle forze dell’ordine e controlli più serrati.