Intervento dei carabinieri e della Polizia municipale

PALERMO – Muscoli e social sono il tratto distintivo dell’influencer Eros “Luxor” Di Maio. I suoi video su TikTok sono molto cliccati. I carabinieri e polizia municipale hanno sequestrato la palestra BodyLife in piazza Tineo, quartiere Oreto, che gestisce con un socio. Gli contestano la mancanza delle autorizzazioni necessarie. Lui contrattacca: “Sono stato truffato e raggirato da un tecnico a cui ho pagato 5.000 euro per tutti gli adempimenti burocratici”.

“Le attività hanno fatto emergere una situazione di totale irregolarità: nessuna norma di sicurezza rispettata, documenti verosimilmente falsi e autorizzazioni inesistenti – si legge in una nota dei carabinieri -. Durante l’ispezione sono state denunciate tre persone, di 32, 40 e 50 anni, per aver esibito atti con dati non veritieri. La struttura era priva del Certificato di prevenzione incendi e del documento di Valutazione dei rischi”. Da qui il sequestro dell’intero locale e di tutta l’attrezzatura sportiva.

C’è di più, perché la palestra avrebbe operato “in modo completamente irregolare anche sul piano commerciale e professionale. È stato accertato che un istruttore lavorava in assenza di prescritto titolo abilitativo e che, la struttura era priva di autorizzazione sia per l’attività sportiva che per la vendita di alimenti al suo interno, mancando altresì la figura tecnica obbligatoria per legge”. Il bilancio finale è una sfilza sanzioni per una cifra di 12.000 euro evil sequestro completo della struttura.

Eros Di Maio non ci sta. Se ci sono problemi, spiega, non ne era a conoscenza. Credeva che tutto fosse in regola. Addossa la responsabilità al tecnico a cui si sono affidati per le procedure burocratiche e amministrative. Il culturista aggiunge di avere ricevuto rassicurazioni sulla documentazione ed è pronto a dimostrarlo anche con la corrispondenza che si è scambiato con il tecnico. Si è affidato ad un avvocato per fare valere le sue ragioni: “Chissà quante persone a Palermo saranno state raggirate come me. Io ho firmato dei documenti, a questo punto devo ritenere che siano falsi”.