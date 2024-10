Palermo, sequestrate 7 tonnellate di pesce asiatico irregolare

I controlli in un centro di stoccaggio di un grossista bengalese

PALERMO – Sequestrate dai militari del 12° Centro Controllo Area Pesca della Guardia Costiera di

Palermo, e della finanza 7 tonnellate di pesce asiatico congelato irregolare. I controlli hanno interessato un centro di un grossista di nazionalità bengalese.

Dall’ispezione delle celle frigo, contenenti oltre 12 tonnellate di prodotto ittico congelato destinato alla vendita, è emerso che per una grande quantità di pesce del Sud-Est asiatico (perlopiù esemplari di testa di serpente, pesce rampicante, alosa asiatica, savetta asiatica, carpa asiatica, alosa orientale, siluro asiatico), i lotti e le date di scadenza di 6.1 tonnellate di pesce non corrispondevano con la documentazione commerciale. Inoltre, circa 900 chili di altri prodotti non risultavano etichettati in maniera conforme.

Questi stock, per un totale di oltre 7 tonnellate, sono stati posti sotto sequestro e al responsabile della

società sono state contestate 2 sanzioni amministrative per un importo totale di 3mila euro. I militari delle fiamme gialle hanno contestato all’amministratore della società violazioni in materia di irregolare assunzione di lavoratori, con sanzioni amministrative di oltre 4mila euro e quella accessoria della

sospensione dell’attività aziendale.