Palermo, sequestrati 18 tonnellate di pannelli solari da smaltire

Erano destinati al Senegal

PALERMO – I finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Palermo, con i funzionari della agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato 18 tonnellate di rifiuti speciali, pannelli fotovoltaici da smaltire, stipati all’interno di un container diretto, in esportazione, in Senegal.

Il container avrebbe dovuto contenere “pannelli fotovoltaici usati” venduti da una società dell’hinterland catanese ad un senegalese, residente in Italia, che avrebbe dovuto provvedere al ricondizionamento dei “moduli speciali” per il loro successivo riutilizzo.

Il controllo del personale dei finanzieri con l’Arpa ha permesso di accertate come la spedizione avrebbe occultato un’operazione transfrontaliera di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, (“R.a.e.e.”), diretta nell’area sub-sahariana, sfruttando documenti falsi di accompagnamento. Oltre al sequestro sono stati denunciati due persone per traffico illecito di rifiuti non autorizzati