Palermo, sequestrati 2mila giocattoli cinesi tossici

L'operazione della guardia di finanza

PALERMO – Oltre duemila giocattoli cinesi sono stati sequestrati a Palermo dalla guardia di finanza e dai funzionari delle dogane. Da analisi cliniche è emerso che i prodotti per i bambini erano potenzialmente pericolosi per la salute a causa dell’elevata presenza di ftalati, sostanza utilizzata per rendere i prodotti plastici maggiormente pieghevoli e morbidi.

Le analisi chimiche hanno permesso di evidenziare la presenza di un quantitativo di “ftalati” superiore al limite imposto dalla normativa comunitaria e, quindi, la potenziale pericolosità per la salute delle persone, specialmente bambini. Gli ftalati difatti sono noti interferenti endocrini di cui la comunità scientifica ha provato il legame con obesità, insulino-resistenza, asma e disturbo da deficit di attenzione ed iperattività. L’importatore italiano è stato denunciato.