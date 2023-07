Palermo e le liste della Serie B: la situazione in casa rosa

Attualmente nessun calciatore è nella lista delle "Bandiere"

PALERMO – Il club rosanero è ormai prossimo all’avvio della stagione 2023/2024 di Serie B. Mercoledì 5 luglio, infatti, il Palermo si ritroverà nel centro sportivo di Veronello e darà il via agli allenamenti con un pre-ritiro a porte chiuse prima della partenza per il Trentino Alto-Adige, dove dal 9 luglio i rosa inizieranno il vero e proprio ritiro pre-campionato. Mentre il programma della preparazione estiva si va definendo anche con alcune amichevoli, il calciomercato non si ferma.

Leandro Rinaudo e Riccardo Bigon continuano a lavorare, di concerto con il tecnico Eugenio Corini, per costruire una squadra pronta ad ottenere la promozione in Serie A. Ufficializzato l’arrivo di Fabio Lucioni, sembrano ormai prossimi a vestire la maglia rosanero anche Pietro Ceccaroni, Aljosa Vasic, Roberto Insigne e Leonardo Mancuso. Il mercato dei rosa (e di tutte le squadre di Serie B) deve comunque rispettare alcuni “canoni” definiti nel regolamento del campionato cadetto. Tra questi, prima dell’inizio del campionato deve essere presentata una lista dei calciatori aggregati al gruppo squadra che prevede delle limitazioni.

LE LISTE

Le liste fissate dalla Lega Serie B sono tre e sono così suddivise: potranno esserci massimo 18 giocatori nella lista Over (nati prima del primo gennaio del 2000); nessun limite quantitativo per i calciatori presenti nella lista Under (nati dopo il primo gennaio del 2000); c’è la possibilità di avere massimo 2 calciatori definiti “bandiera”, cioè tesserati per almeno quattro stagioni consecutive con lo stesso club considerando anni di professionismo e percorso nel settore giovanile.

Per definire al meglio l’attuale situazione della squadra rosanero, ecco i giocatori del Palermo suddivisi nelle varie liste senza considerare chi rientra dai prestiti e quasi sicuramente non farà parte del gruppo squadra dei rosa (cioè Peretti, Marong, Devetak, Crivello, Silipo e Fella). Tra i nuovi acquisti, citati sopra, in attesa di essere ufficializzati dopo aver definito le singole trattative, ci sono 3 calciatori Over (Ceccaroni, Insigne e Mancuso) e 1 Under (Vasic). Attualmente nessun calciatore nella rosa di Eugenio Corini appartiene alla lista Bandiere, mentre sono 16 i calciatori nella lista Over.