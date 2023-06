Palermo, Fattore Campo: con la Serie B riqualificato Piazzale Fausto Pirandello

L'iniziativa di BKT ha premiato il capoluogo siciliano

1' DI LETTURA

PALERMO – BKT, noto sponsor della Serie B italiana, tramite il progetto “Fattore Campo” riqualifica spazi dedicati allo sport e al tempo libero. L’azienda ha scelto di investire in progetti di riqualificazione delle aree dedicate allo sport e al tempo libero presenti nei comuni delle squadre che partecipano al campionato cadetto.

La stagione di Fattore Campo 2022/23 ha visto vincitori i progetti di Palermo e Como. Presto saranno dunque riqualificati altri due spazi dedicati al gioco e al tempo libero nei due comuni di riferimento. Per quanto riguarda il capoluogo siciliano, nascerà un nuovo campo da basket in Piazzale Fausto Pirandello.

L’intervento, nella zona di Borgo Nuovo, prevederà il rifacimento della pavimentazione. L’area sarà poi ammodernata con l’installazione di canestri da basket e il necessario per la costruzione di un campo da bocce. Infine per rendere piazzale Fausto Pirandello un luogo adatto a grandi e piccini sarà allestito con panchine e attrezzature ludiche dedicate ai bambini come altalene e scivoli.