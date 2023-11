Palermo, sette colpi di arma da fuoco contro un’agenzia di scommesse

Sull'intimidazione indaga la polizia avvertita da alcune segnalazioni di residenti

PALERMO – Sette colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un’agenzia di disbrigo e pratiche e agenzia di scommesse a Palermo. Sono stati trovati i fori nella saracinesca dell’esercizio commerciale in via Ruggero Marturano, traversa di via Ammiraglio Rizzo, dove la polizia è intervenuta a seguito di alcune telefonate arrivate al 112.

Gli investigatori hanno sequestrato le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza ed eseguito anche i rilievi balistici con il supporto del personale della Scientifica. E’ stato sentito il titolare della attività, ma dal suo racconto non sarebbe emerso alcun elemento utile per risalire agli autori. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di trovare gli autori di quella che sembra un’intimidazione.