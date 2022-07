Palermo: si attende Brunori, tra i pali c’è Pigliacelli

Il duo Castagnini-Zavagno è al lavoro per la costruzione della squadra

2' DI LETTURA

PALERMO – Le trattative di calciomercato del Palermo proseguono con dedizione e impegno ad opera del duo Castagnini-Zavagno. Rispettivamente, il direttore sportivo dei rosanero e lo scout del City Football Group si stanno adoperando nella costruzione della compagine ideale per Silvio Baldini in vista della prossima stagione di Serie B. Reparto per reparto, i due dirigenti stanno cercando di portare (o riportare) a Palermo tasselli fondamentali per la creazione di una rosa competitiva.

IN AVANTI

Tra questi, il nome più caldo delle ultime ore è quello di Matteo Brunori. L’attaccante italo-brasiliano, che ha siglato 29 gol nell’ultima stagione, è tornato alla base, la Juventus, dopo il trionfo nei playoff di Serie C con il Palermo. Il club bianconero, intenzionato a cedere il centravanti, sta cercando l’accordo definitivo con i rosanero per il ritorno nel capoluogo siciliano di Brunori. Un ritorno espressamente richiesto dal calciatore classe 1994, che ha già trovato l’accordo con il club di viale del Fante (contratto per i prossimi 4 anni) e ha rifiutato diverse offerte sopraggiunte anche da squadre di Serie A. Se la trattativa dovesse andare in porto (si sta provando a limare alcuni bonus per confermare la cessione), Brunori potrebbe raggiungere il ritiro cittadino e i suoi compagni in brevissimo tempo.

TRA I PALI

Dal reparto offensivo alla porta. Mentre il Palermo è al lavoro per il ritorno del centravanti italo-brasiliano, si potrebbe affermare che invece il club rosanero è prossimo ad accogliere Mirko Pigliacelli. Il portiere ex Trapani, infatti, venerdì 15 luglio giocherà la sua ultima gara con l’Universitatea Craiova, club rumeno dove ha militato negli ultimi quattro anni. Successivamente, con ogni probabilità, il calciatore classe 1993 sarà pronto a firmare il contratto con la società recentemente passata in mano al City Football Group. A quel punto, il suo arrivo a Palermo potrebbe essere previsto per i primi giorni della seconda settimana di ritiro dei rosanero.

RITORNI E NUOVI ARRIVI

E se da un lato ci sono ritorni (Brunori) e nuovi arrivi (Pigliacelli) che dovrebbero essere imminenti, dall’altro ci sono situazioni analoghe e altrettanto rilevanti. Roberto Floriano, infatti, è anche lui ad un passo dal ritorno in rosanero. Uno dei protagonisti della promozione in Serie B del Palermo dovrebbe firmare un contratto annuale con i siciliani ed è atteso in ritiro dai compagni. Un nuovo esterno sondato dalla società del capoluogo siciliano, invece, è Jari Vandeputte, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Catanzaro (è di proprietà del Vicenza). Infine, potrebbe emergere una trattativa anche per il giovane Salvatore Elia dell’Atalanta, che ha giocato in Serie B con la maglia del Benevento.