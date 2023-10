Palermo, si insedia il questore Calvino: contrastare l’insicurezza crescente

"Ho lasciato nove anni fa un'altra città. Pronto per la nuova sfida professionale"

PALERMO – Si è insediato il nuovo questore di Palermo Maurizio Vito Calvino. Classe 1961, originario del capoluogo siciliano, dove ha guidato la squadra mobile e diretto il commissariato di Brancaccio per 5 anni e quello di San Lorenzo per altri 2, Calvino è in polizia da trentasei anni. La sua nomina è stata decisa dal consiglio dei ministri a luglio scorso.

“E’ importante garantire ordine e sicurezza pubblica, così come combattere la mafia e la criminalità comune – ha detto il nuovo questore -. Dobbiamo essere pronti ad affrontare le grandi sfide. Ci ritroviamo arricchiti con anni di esperienze. State certi che sarà fatto il massimo, in linea con quello che si è sempre fatto a Palermo. La città non è mai stata silente. Sono molto contento di essere qui, per me è un’opportunità, spero di essere all’altezza”.

“Non posso che ringraziare il capo della polizia Vittorio Pisani di questa opportunità di cui dovrò essere degno e all’altezza – ha aggiunto Calvino -. Siamo pronti per questa nuova avventura professionale e sono certo di trovare una macchina ben organizzata ed efficiente, cercheremo di renderla più performante. Ho lasciato nove anni fa un’altra città”.

“I commissariati sono fondamentali. Garantiscono la prossimità, dobbiamo puntare moltissimo per il recupero dalla dispersione scolastica. In altre città si sono ottenuti risultati eccezionali. Serve anche per avvicinare le famiglie e fargli comprendere il rispetto della legalità – ha proseguito il questore -. I palermitani sono padroni del loro futuro, sanno che tipi di comportamento devono avere per una Palermo migliore. Palermo deve essere consapevole dei suoi tesori e crescere, mi auguro che nel tempo attraverso il lavoro questo senso civico e di appartenenza possa avere sempre più piede ed essere la carta vincente per un futuro radioso. C’è una percezione di insicurezza sempre crescente a cui bisogna dare risposte sempre più condivise e sempre più mirate. Ecco perché bisogna andare in giro tra i giovani del nostro futuro, non c’è altra via. Non è una situazione semplice da affrontare non c’è una ricetta sola tenere tesoro delle esperienze fatte in questi anni”.

“I giovani sono il nostro futuro – ha spiegato Calvino -. Dobbiamo puntarci per una questione di principio e non c’è altra via. Dobbiamo inventarci qualsiasi cosa, dobbiamo diventare concorrenziali a ciò che produce devianza e avere le idee chiare sugli investimenti del serbatoio dei giovani. Non è una città diversa dalle altre grandi aree metropolitane. Non esiste una sola ricetta, ma fare tesoro delle esperienze fatte. Chiediamo alla gente di esserci vicini, chiunque essi siano: giovani, imprenditori, associazioni, società civile. Siamo aperti alla collaborazione. Da soli non si va da nessuna parte. Per questa città bisogna dare il massimo. Siamo certi che la città di Palermo vuole bene alla polizia e alle altre forze dell’ordine. C’è una domanda di sicurezza da parte della gente maggiore, tutto va affrontato con la stessa determinazione. Bisognerà continuare a fare azioni specifiche per raggiungere degli obiettivi”.