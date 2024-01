Palermo, si ferma di nuovo Lucioni: i convocati per la sfida al Modena

Il difensore era rimasto in panchina nel match contro il Cittadella

PALERMO – La squadra rosanero guidata da Eugenio Corini ha svolto questa mattina l’allenamento di rifinitura in vista della gara di domani contro il Modena, in programma sabato 20 gennaio con calcio d’inizio alle ore 16.15. I siciliani, allo stadio “Barbera”, giocheranno la prima gara interna del 2024. Alla sfida, però, non prenderà parte Fabio Lucioni.

Il difensore, in seguito ad un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di grado lieve-moderato (1°-2°) della giunzione miotendinea del gemello mediale destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo.

L’elenco completo dei convocati:

2 Graves

3 Lund

4 Gomes

7 Mancuso

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

11 Insigne

12 Nespola

13 Kanuric

14 Ranocchia

17 Di Francesco

18 Nedelcearu

20 Vasic

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

30 Valente

31 Aurelio

32 Ceccaroni

37 Mateju

53 Henderson

80 Coulibaly