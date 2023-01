Palermo, si raffredda la pista Martella: si tratta Masciangelo

Il ds Rinaudo al lavoro per rinforzare la corsia mancina rosanero

PALERMO – Continuano le manovre di mercato del Palermo per completare la rosa a disposizione di Corini. Praticamente conclusa la trattativa legata a Verre, prossimo all’approdo in città per la firma, le attenzioni di Rinaudo si stanno concentrando sulla corsia mancina che, al momento, vede in rosa soltanto Sala.

Sembra essersi raffreddata la pista che porta a Bruno Martella della Ternana. Ci sarebbe stata infatti, nelle ultime ore, una frenata nella trattativa tra il Palermo e la compagine umbra con il direttore sportivo rosanero che starebbe virando su altri profili.

Il più papabile, al momento, sembrerebbe essere quello del terzino sinistro classe 1996 Edoardo Masciangelo in forza al Benevento. Sarebbero già in corso i dialoghi tra i rosa e i campani per il giocatore, che dovrebbe essere il comprimario di Sala sull’esterno mancino, sulla base del prestito con diritto di riscatto. Possibile, a tal proposito, un’accelerata nelle prossime ore per chiudere la trattativa.