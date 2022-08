Palermo, Silipo verso la Juve Stabia. Anche Fella ai saluti

Non solo mercato in entrata, ma anche sfoltimento della rosa per il Palermo

1' DI LETTURA

PALERMO – Il club rosanero continua ad operare alacremente durante gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato. Se in entrata sono diversi i colpi messi a segno dal duo dirigenziale Rinaudo-Zavagno, anche in uscita il Palermo prova a liberare slot e a sfoltire la rosa guidata dal tecnico Eugenio Corini. Le novità della compagine del capoluogo siciliano riguardano principalmente il reparto offensivo.

Il giovane Andrea Silipo, esterno d’attacco classe 2001, sembra essere ad un passo dal vestire la maglia della Juve Stabia. Secondo “Gianlucadimarzio.com”, il calciatore romano si trasferirebbe in Campania con la formula del prestito. Anche Peppe Fella potrebbe presto salutare il club rosanero. L’attaccante ex Avellino, tra le altre, sarebbe entrato nella lista dei giocatori seguiti dal Cesena, che però non ha ancora affondato il colpo per il trasferimento del calciatore in bianconero. Resta in stand-by, invece, la situazione che riguarda le cessioni di Somma, Doda e Peretti, rosanero ancora in attesa di capire il loro futuro.