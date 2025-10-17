Palermo, sit-in del Pd alla Rai: “Siamo tutti con Ranucci”

Presenti deputati, consiglieri e militanti

PALERMO – “Libertà di stampa è Democrazia” e “Siamo tutti con Ranucci” sono alcuni dei cartelli con cui abbiamo voluto esprimere concretamente anche dalla Sicilia sincera solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista dalla schiena dritta”. Così Sergio Lima, responsabile Organizzazione del Pd Sicilia durante il sit-in organizzato dinanzi la sede di RAI Sicilia a Palermo, dopo l’attentato subito ieri sera dal conduttore della popolare trasmissione di giornalismo investigativo “Report”, incontrando anche una componente del Comitato di redazione della sede siciliana della Tv di stato.

Palermo, il Pd nella sede Rai

Presenti tra gli altri, l’eurodeputato Giuseppe Lupo, il deputato regionale e presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, la presidente del Pd Sicilia Cleo Li Calzi, esponenti di Anpi e Cgil, consiglieri comunali e di circoscrizione, componenti della segreteria regionale del Pd Sicilia, Giovani Democratici, dirigenti, militanti e simpatizzanti.

“Ranucci, giornalista già sotto scorta – prosegue – in passato ha subito intimidazioni e minacce ma quello di ieri appare qualcosa di diverso, più grave e solo per poco non si è sfiorato il peggio. Alla luce di quanto avvenuto chiediamo, come gesto concreto, che vengano ritirate tutte le denunce e gli esposti presentati nei suoi confronti e contro Report. In Sicilia tanti, troppi, giornalisti hanno perso la vita per avere raccontato verità scomode. Sappiamo come funziona e apprezzando l’informazione libera, vogliamo – conclude – tenere alta la guardia a presidio di un caposaldo della democrazia”.