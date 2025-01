Palermo, slitta ancora l’avvio della differenziata nel centro storico

Dovrebbe partire il 27 febbraio

PALERMO – “Dopo la riunione tecnica operativa sull’avvio della raccolta differenziata in centro storico, indetta questa mattina dall’assessore all’Ambiente Pietro Alongi, nella sede istituzionale di Rap con la quarta commissione consiliare e un gruppo di consiglieri della prima circoscrizione, si è giunti alla conclusione della necessità di spostare l’avvio del servizio al 27 febbraio prossimo”. Lo dice la Rap, l’azienda dei rifiuti palermitana.

“L’esigenza – continua – riportata dalla base e condivisa da tutto il tavolo tecnico operativo, è di avviare, già da subito in tutto il territorio del centro storico, la raccolta differenziata, includendo l’Albergheria e Ballarò, dove l’attività sarebbe dovuta iniziare in un secondo momento”.

“La preoccupazione – aggiunge la Rap – di una migrazione interna dei rifiuti tra le aree limitrofe e, quindi, il rischio della presenza di discariche in un territorio a vocazione turistica ha determinato tale scelta dei consiglieri che hanno inoltre manifestato la loro completa disponibilità di scendere in campo per coinvolgere, oltre che più cittadini possibili, anche le associazioni di volontariato e le parrocchie per sensibilizzare sull’importanza di una corretta raccolta differenziata sostenendo in maniera più partecipe il piano di distribuzione dei kit entro la nuova data di avvio prevista”.

Domani la dirigenza tecnica di Rap si recherà in circoscrizione per programmare nuove iniziative sul campo per quanto concerne la consegna dei kit e la sensibilizzazione oltre a quanto già programmato e previsto per domani, 14 gennaio 2025, a Piazza Bologni dalle ore 8 alle ore 12 e sabato 18 gennaio, presso Piazza Giulio Cesare (in corrispondenza del parcheggio dell’Ufficio Stato Civile del Comune di Palermo).

“L’Azienda Rap – dice il presidente della Rap Giuseppe Todaro – non si tirerà indietro e, come richiesto dall’amministrazione, posticiperà il servizio al 27 febbraio, avviando il servizio contemporaneamente su tutto il centro storico. Siamo aperti a nuove attività di sensibilizzazione sul campo. Lo siamo sempre stati e lo saremo ancora”.

“Se ci sono associazioni sul territorio – conclude – che hanno progettualità da proporre e che hanno come “mission” il rispetto dell’ambiente e la sensibilizzazione per la raccolta differenziata saranno accolti a braccia aperte, basta scrivere e inviare una mail a info@rapspa.it per essere poi da noi contattati”.