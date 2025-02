Palermo, smarrisce il figlio di 5 anni: ritrovato dalla Polizia

Protagonista una famiglia straniera in vacanza nel capoluogo siciliano

PALERMO – Ha avuto un lieto fine la disavventura che ha visto come protagonista una famiglia straniera in vacanza nel capoluogo siciliano.

Una pattuglia dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Palermo in servizio di controllo del territorio, nel transitare per corso Vittorio Emanuele, è stata avvicinata da una donna. In evidente stato di agitazione, ha raccontato di non trovare più il proprio bambino di 5 anni.

Le ricerche

La donna, parlando in lingua inglese ha riferito che, mentre si trovava all’altezza della cattedrale. Ed in un momento di distrazione, non aveva più visto al proprio fianco suo figlio.

Gli agenti, acquisite informazioni sul minore (descrizione ed indumenti da questi indossati) hanno immediatamente avviato le ricerche, coinvolgendo, tramite la Centrale Operativa, anche altre pattuglie dislocate su quella porzione di territorio.

Il ritrovamento

Sono stati momenti di grande concitazione conclusi con un lieto fine, infatti un equipaggio del Commissariato di P.S. “Oreto Stazione”, grazie anche alla collaborazione dei cittadini è riuscito a rintracciare il bambino all’altezza di Porta Felice. Qui lo hanno tranquillizzato e dopo essersi accertati che stesse bene lo hanno accompagnato dalla madre.

Grazie al tempestivo intervento dei poliziotti il bambino ha riabbracciato la madre che, tra le lacrime, ha ringraziato gli agenti della Polizia di Stato.