Palermo, sopralluogo al Papireto: un passo verso la riapertura

Iniziate le indagini che si concluderanno il 27 ottobre

PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, insieme all’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando, ha fatto un sopralluogo per constatare lo stato di avanzamento delle indagini geofisiche lungo il Papireto, all’altezza di via Bonello, iniziate questa mattina, sulla strada che è chiusa dal dicembre del 2021, quando esondò il fiume a causa della forte pioggia.

“Un intervento necessario prima di procedere al ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza”, ha dichiarato il sindaco. “Dopo anni di stasi, finalmente l’amministrazione è riuscita a portare avanti un proficuo percorso con gli uffici del Commissario del dissesto idrogeologico della Regione. Adesso, non resta che aspettare la fine delle indagini, previste per il 27 ottobre e l’esito di queste ultime con l’auspicio, in seguito, di poter procedere nel più breve tempo possibile ai lavori per riaprire la strada alla viabilità in condizioni di sicurezza” ha concluso il primo cittadino.