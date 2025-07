Palermo, sospesa la Ztl nei giorni del 14 e 15 luglio

Lo stop sarà valido nelle ore diurne e notturne

PALERMO – L’Ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune di Palermo, per consentire alla cittadinanza di partecipare alle celebrazioni civili e religiose in onore di Santa Rosalia e ad integrazione dell’ordinanza n° 973 del 05 luglio 2017, ha disposto la sospensione della ZTL diurna e notturna del 14 luglio e del 15 luglio 2025.

Il comando della polizia municipale provvederà, per particolari esigenze emergenti e non prevedibili, connessi alla viabilità e circolazione, ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, e adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al transito di categorie di pedoni, aventi diritto, e non previste.